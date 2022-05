L’Enjambée Creusoise 2022 Bourganeuf Bourganeuf BourganeufBourganeuf Catégories d’évènement: 23400

Bourganeuf 23400 Place de l’hôtel de Ville Bourganeuf 23400 Bourganeuf Départ Place de l’Hôtel de Ville. Dès 7h00. Sur inscription. Coupon d’inscription bientôt disponible sur le site www.lou-chami.com & réservation en ligne via www.tourisme-creuse-sudouest.com. Tarifs randonnées : 9€ / adulte, 5€/ enfant – tarif randonnée de 5 km : 5€/ adulte, gratuit aux -12ans. Buffet sur inscription uniquement : 20€ / randonneur, 22€ / non randonneur, 12€/ -12ans. L’enjambée Creusoise, rassemblement de randonneurs avec quatre circuits de proposés : 30 km (départ 8h30), 20 km (départ 9h30), 12 km (départ 10h30), et 5 km (départ 14h). Dans un souci écologique, un gobelet de l’Enjambée Creusoise vous sera remis, il vous servira pour les points d’eau et les ravitaillements. Vous l’avez déjà? Pensez à le prendre ! Des ravitaillements sont prévus sur chaque parcours (eau, fruits, gâteau creusois, chocolat, charcuterie, fromage, pain).

Lieu de rendez-vous et départ devant l’Hôtel de Ville. Douches à l’arrivée. Pot de l’amitié à 19h au Hall Rouchon Mazerat. Animations musicales avec la Fanfare de Bourganeuf.

Toutes les randonnées sur inscription avant le 20 mai 2020. 4€ de plus par personne si inscription le jour de la randonnée excepté pour le parcours de 5km.

