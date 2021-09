Paris Le Jeu de Paume île de France, Paris Lenio Kaklea Le Jeu de Paume Paris Catégories d’évènement: île de France

Lenio Kaklea Le Jeu de Paume, 2 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 2 octobre 2021

de 17h30 à 18h

Le samedi 2 octobre 2021

de 19h à 19h30

gratuit

Analphabète – Performance / Danse Née à Athènes et vivant à Paris, Lenio Kaklea est une danseuse, chorégraphe et écrivaine. Analphabète est composée de trois parties distinctes, chacune dansée autour du Jeu de Paume, dans le jardin des Tuileries, à trois distances différentes du public: loin, près et très loin. Cette stratégie chorégraphique invite les spectateurs à activer leur mémoire pour déchiffrer et rapprocher entre elles les différentes parties de la chorégraphie. Comme la chorégraphe, le public navigue à son tour entre image, mouvement et impression. À travers ce trio de séquences dansées, Lenio Kaklea invoque la fonction créatrice de la mémoire, celle qui aide les hommes à produire des œuvres nouvelles. Lien du site web de l’artiste : www.abd-contents.com 1ère performance : 17h30 2ème performance : 19h Avec le soutien de : des Amis du Jeu de Paume Avec le commissariat de : Béatrice Gross Site web du soutien : https://jeudepaume.org/soutenir-le-jeu-de-paume/devenez-amis/ Nuit Blanche -> Nuit Blanche Le Jeu de Paume 1 place de la Concorde Paris 75008

1, 8, 12 : Concorde (10m) 8, 12, 14 : Madeleine (442m)

Contact :Jeu de Paume https://jeudepaume.org/

