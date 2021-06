Toulouse Halle aux grains Haute-Garonne, Toulouse L’énigme anglaise Halle aux grains Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

L'énigme anglaise

Halle aux grains, le jeudi 26 mai 2022 à 20:00

Halle aux grains, le jeudi 26 mai 2022 à 20:00

Direction l’Angleterre ! L’île du Tea Times et de l’humour « so british » est aussi une terre fertile pour les musiciens. Dans ses Variations « Enigma », Elgar réunit des amis chers en leur adressant malicieusement un défi musical : qui saura reconnaître le thème d’origine ? C’est à un jeune violoniste américain, Benjamin Beilman, que Tugan Sohkiev a demandé d’interpréter le Concerto pour violon de Britten. À tout juste trente-deux ans, son lyrisme intense et sa prodigieuse virtuosité électrisent les scènes internationales. **Tugan Sokhiev** / Direction **Benjamin Beilman** / Violon **BRITTEN** CONCERTO POUR VIOLON, OP. 15 **ELGAR** VARIATIONS SUR UN THÈME ORIGINAL « ENIGMA », OP. 36 Britten, Elgar Halle aux grains 1 Place Dupuy, 31000 Toulouse Toulouse Toulouse Centre Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-26T20:00:00 2022-05-26T22:00:00

