Lenguas perdidas Salle polyvalente Plourivo, vendredi 8 mars 2024.

Lenguas perdidas Salle polyvalente Plourivo Côtes-d’Armor

En l’honneur des femmes du monde, en cette date du 8 mars, voici un concert conçu par deux grands musiciennes. Manuelle Campos, compositrice et chanteuse, cherche ses racines en interprétant en espagnol des oeuvres de grands auteurs tels Garcia Lorca, et ses propres compositions. Sa guitare et son accordéon sont magistralement accompagnés de la viole de gambe de Nathalie Le Gaouyat. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-08 20:30:00

fin : 2024-03-08

Salle polyvalente Allée du Mezou

Plourivo 22860 Côtes-d’Armor Bretagne

