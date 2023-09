CONFÉRENCE DE RINGU TULKU RINPOCHÉ SUIVI DE LA VISITE DU TEMPLE L’ENGAYRESQUE Roqueredonde, 1 octobre 2023, Roqueredonde.

Roqueredonde,Hérault

La conférence de Ringu Tulku Rinpoche abordera ces questions si importantes dans notre quotidien. Il partagera des outils précieux pouvant nous aider à surmonter les défis de nos vies actuelles..

2023-10-01 14:00:00 fin : 2023-10-01 17:00:00. EUR.

L’ENGAYRESQUE

Roqueredonde 34650 Hérault Occitanie



Ringu Tulku Rinpoche’s talk will address these important issues in our daily lives. He will share valuable tools that can help us overcome the challenges of our lives today.

La charla de Ringu Tulku Rinpoche abordará estas cuestiones tan importantes en nuestra vida cotidiana. Compartirá valiosas herramientas que pueden ayudarnos a superar los retos de nuestra vida actual.

Ringu Tulku Rinpoches Vortrag wird sich mit diesen in unserem Alltag so wichtigen Fragen beschäftigen. Er wird wertvolle Werkzeuge teilen, die uns helfen können, die Herausforderungen unseres heutigen Lebens zu bewältigen.

Mise à jour le 2023-09-28 par OT LODEVOIS ET LARZAC