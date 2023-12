VISITES DE LERAB LING EN SEMAINE L’engayresque Roqueredonde, 1 novembre 2023, Roqueredonde.

Roqueredonde Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-11-01 13:30:00

fin : 2023-11-01 17:00:00

Du printemps à l’automne, la communauté est heureuse de vous accueillir pour visiter le temple et découvrir son environnement naturel unique. Venez goûter l‘atmosphère de ce lieu paisible, et découvrir l‘un des édifices les plus étonnants de l‘Hérault !

Les visites reprendront du 31 mars au 03 novembre en 2024..

Du printemps à l’automne, la communauté vous accueille pour visiter le temple et découvrir son environnement naturel unique. Goûtez l‘atmosphère de ce lieu paisible, et découvrez l‘un des édifices les plus étonnants de l‘Hérault ! Le site comprend aussi d’autres exemples d’art sacré dont une statue du Bouddha de 7m de haut. Le temple s‘inspire des meilleurs

exemples d‘architecture des monastères tibétains de l‘Himalaya.

Lerab Ling étant un site de retraite, merci de toujours vérifier les dates et les horaires d’ouverture des visites avant de venir.

Les visites du Mardi au Samedi Après-midi permettent de découvrir l’esplanade autour du temple et, selon les disponibilités, l’accès à l’intérieur du temple. En effet, en raison du programme de retraites, le temple est susceptible d’être fermé certains jours, durant lesquels uniquement la visite de l’esplanade est possible.

Repas sur place possible avec réservation obligatoire.

IMPORTANT : Les visites reprendront du 31 mars au 03 novembre en 2024. Du mardi au samedi inclus (fermé le lundi) : il est possible de visiter les abords du temple sur participation libre de 13h30 à 17h.

L’engayresque

Roqueredonde 34650 Hérault Occitanie



Mise à jour le 2023-12-12