Visite du temple LERAB LING

Venez goûter l‘atmosphère de ce lieu paisible, et découvrir l‘un des édifices les plus

étonnants de l‘Hérault.

Les visites reprendront du 31 mars au 03 novembre en 2024..

Les visites reprendront du 31 mars au 03 novembre en 2024.

Du printemps à l’automne, la communauté vous accueille pour visiter le temple et découvrir son environnement naturel unique. Goûtez l‘atmosphère de ce lieu paisible, et découvrez l‘un des édifices les plus étonnants de l‘Hérault ! Le site comprend aussi d’autres exemples d’art sacré dont une statue du Bouddha de 7m de haut. Le temple s‘inspire des meilleurs exemples d‘architecture des monastères tibétains de l‘Himalaya.

Les visites du dimanche vous permettent de :

– Découvrir l’esplanade et l’intérieur du temple de manière autonome. Vous pouvez télécharger un audioguide sur votre téléphone portable grâce à l’application IZI (disponible en Anglais, Allemand et Espagnol).

– Participer à une méditation guidée.

– Visionner un film sur l’histoire et la vocation de Lérab Ling.

– Des guides sont aussi présents pour répondre à vos questions.

Repas sur place possible avec réservation obligatoire.

IMPORTANT : Les visites reprendront du 31 mars au 03 novembre en 2024.

Lerab Ling étant un site de retraite, merci de toujours vérifier les dates et les horaires d’ouverture des visites avant de venir.

L’engayresque

Roqueredonde 34650 Hérault Occitanie



