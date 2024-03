L’engagement, est-ce une affaire de génération ? Vie du citoyen Rennes, vendredi 22 mars 2024.

L’engagement, est-ce une affaire de génération ? Événement des Champs Libres Vendredi 22 mars, 16h00 Vie du citoyen

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-22T16:00:00+01:00 – 2024-03-22T16:45:00+01:00

Fin : 2024-03-22T16:00:00+01:00 – 2024-03-22T16:45:00+01:00

Pourquoi et comment s’engager ? L’engagement doit-il être intergénérationnel et pris à bras le corps par l’ensemble des citoyens ? Une rencontre avec l’ONG Makesense et l’association Petits Frères des Pauvres, animée par le média indépendant Marco Investigation.

Vie du citoyen Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne Les Champs Libres

