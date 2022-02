L’enfer de l’ouest La Richardais, 2 avril 2022, La Richardais.

L’enfer de l’ouest Centre Nautique la Richardais 13 Passage Piqueriotte La Richardais

2022-04-02 08:30:00 – 2022-04-02 19:00:00 Centre Nautique la Richardais 13 Passage Piqueriotte

La Richardais Ille-et-Vilaine La Richardais

Une compétition longue distance, peu ordinaire conviviale en faveur de la protection de l’environnement. ouvert à tous les supports à pagaie ou aviron, sans oublier les prones.

« Be the change you want to see in the world »

Deux parcours :

-52 km la Richardais / Léhon AR : 700m de portage

-36 km la Richardais / La Hisse AR : 0 portage

2 challenges Strava :

l’enfer : Dinan / Léhon 7km

Downwind : Moulin du Prat / la Richardais:13.5km, le plaisir du retour

4 check points / ravitaillements

1 arrêt sécu de contrôle obligatoire au retour au pont Saint Hubert

Concert / apéro / repas remise des prix et astro bivouac au camping pour une nuit étoilée.

A partir de 35€

Le samedi 2 avril 2022 – De 08h30 à 19h – Centre Nautique la Richardais

boldesupair@gmail.com http://www.helloasso.com/associations/bol-de-sup-air/evenements/l-enfer-de-l-ouest?fbclid=IwAR2-gpZtkitDW3nlmdF24A_FIfv5WzcSHaOINLHnfx_lThgcZChekrzbDeg

Une compétition longue distance, peu ordinaire conviviale en faveur de la protection de l’environnement. ouvert à tous les supports à pagaie ou aviron, sans oublier les prones.

« Be the change you want to see in the world »

Deux parcours :

-52 km la Richardais / Léhon AR : 700m de portage

-36 km la Richardais / La Hisse AR : 0 portage

2 challenges Strava :

l’enfer : Dinan / Léhon 7km

Downwind : Moulin du Prat / la Richardais:13.5km, le plaisir du retour

4 check points / ravitaillements

1 arrêt sécu de contrôle obligatoire au retour au pont Saint Hubert

Concert / apéro / repas remise des prix et astro bivouac au camping pour une nuit étoilée.

A partir de 35€

Le samedi 2 avril 2022 – De 08h30 à 19h – Centre Nautique la Richardais

Centre Nautique la Richardais 13 Passage Piqueriotte La Richardais

dernière mise à jour : 2022-02-14 par