Théâtre des Quatre Saisons, le mercredi 24 novembre à 19:00

Ygraine vit sur une île dévastée, soumise à la volonté d’une reine maléfique dont la présence invisible se fait entendre par le grondement d’une rumeur sourde. Le retour inattendu de son petit frère, Tintagiles, sur l’île, la remplit tout autant de joie que d’inquiétude. Ygraine veut sauver l’enfant de cette menace et décide alors de faire face… Dix ans après Traversées, Élise Vigneron revient au T4S avec cette adaptation libre de La Mort de Tintagiles. Avec elle, le conte noir et énigmatique du grand Maurice Maeterlinck devient une traversée immersive et fantastique, teintée de poésie. Pour adolescents et pour adultes.

Tarifs : de 5 à 20€

Avec L’Enfant , Élise Vigneron nous propose une expérience rare : être sur scène, déambuler là où les spectateurs ne vont jamais et véritablement vivre le spectacle de l’intérieur. Théâtre des Quatre Saisons Parc de Mandavit Gradignan Moulineau Gironde

2021-11-24T19:00:00 2021-11-24T20:00:00

