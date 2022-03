L’enfant qui parlait aux arbres La Gacilly, 12 avril 2022, La Gacilly.

L’enfant qui parlait aux arbres La Gacilly

2022-04-12 – 2022-04-12

La Gacilly Morbihan

Déambulation théâtralisée où les enfants, accompagnés de leurs parents sont invités à devenir acteur de l’histoire afin de résoudre des énigmes et aider les personnages de l’histoire à réaliser leur mission.

Soran est embêté parce qu’il entend le grans chêne de sa cours d’école pleurer. Il aimerait l’aider mais ne sait pas comment faire. Heureusement, il fait connaissance d’une jolie druidesse qui lui indiquera comment faire et l’introduira auprès du Sylviconseil…

Thème: découverte des vertues médicinales des arbres et de leurs utilités. Fabrication d’une guirlande végétale.

Durée: 1H15. Age minimum: 4 ans.

Pour les réservations: dame2nature@gmail.com et tél: 06 72 40 91 78

https://www.dame-nature.org/balade-contee

La Gacilly

