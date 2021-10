Paris8 Lavoir Moderne Parisien île de France, Paris8 L’ENFANT QUE J’AI CONNU Lavoir Moderne Parisien Paris8 Catégories d’évènement: île de France

L’ENFANT QUE J’AI CONNU Lavoir Moderne Parisien, 17 novembre 2021, Paris8. Date et horaire exacts : Du 17 au 21 novembre 2021 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 21h à 22h15

et dimanche de 17h à 18h15

payant

Oscillant entre confession, cri de colère et adresse à un fils disparu, la parole se déploie. La situation offre à la mère l’occasion de sa propre prise de conscience, d’examiner le parcours militant de son fils et son cheminement personnel. Est-on toujours réellement en cohérence avec nos principes ? La violence est-elle évitable ? Une femme entre, prend la parole, se présente. Elle s’appelle Nathalie Couderc. Elle revient sur ce qui lui est arrivé récemment et qui l’a poussée à se réfugier dans un appartement de location à trente mètres de chez elle. Cédric, son fils âgé de dix-neuf ans, a trouvé la mort au cours d’une manifestation, à l’issue d’une altercation avec les forces de l’ordre. Le policier en question écope d’un non-lieu ce qui incite Nathalie Couderc à s’exprimer devant nous et à mettre des mots sur son parcours, et sur l’état insurrectionnel du pays. Texte Alice Zeniter Avec Anne Rotger Mise en scène Julien Fišera Collaboration artistique Nicolas Barry Espace François Gauthier-Lafaye Dispositif vidéo Jérémie Scheidler Collaboration chorégraphique Thierry Thieû Niang Costumes Benjamin Moreau ____________ Production Compagnie Espace commun Coproduction Le TAG / Amin Théâtre, Théâtre Dunois, Fabrique de Théâtre / Site Européen de Création Avec le soutien du Théâtre Paris-Villette, Le TAG / Amin Théâtre, Théâtre Dunois, Les Tréteaux de France – Centre Dramatique National, La Fabrique de Théâtre de Bastia, La Ferme du Buisson – Scène nationale de Marne la Vallée, La Chartreuse de Villeneuvelez-Avignon – Centre national des écritures du spectacle Spectacles -> Théâtre Lavoir Moderne Parisien 35, RUE LÉON Paris8 75018

Château rouge Marcadet

Contact :42046186500040 0146060805 reservation@lavoirmoderneparisien.com https://lavoirmoderneparisien.com/ https://www.facebook.com/LMParisien 0146060805 reservation@lavoirmoderneparisien.com Spectacles -> Théâtre

Compagnie Espace commun

