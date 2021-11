Toulouse ThéâtredelaCité (ex-TNT) Haute-Garonne, Toulouse L’Enfant Océan ThéâtredelaCité (ex-TNT) Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

### Théâtre Dans une famille très pauvre du centre de la France, sept enfants subissent l’autorité violente et la bêtise crasse de leurs parents. Un soir, le plus jeune des frères surprend une conversation terrifiante : le père a décidé de les tuer tous. Il convainc aussitôt ses frères de s’enfuir dans la nuit. Commence alors une fugue épique et rocambolesque vers l’océan. À la façon d’une enquête policière, nous reconstituons ce fait divers inspiré du Petit Poucet, les indices s’accumulent, les témoignages se recoupent, pour tenter de recomposer le fil de la fuite en avant de ces enfants, décidés de s’arracher à leur terrible destin. ### Plus d’infos [Site de la ThéâtredelaCité](https://theatre-cite.com/programmation/2021-2022/spectacle/lenfant-ocean/) //www.youtube.com/embed/4Bc9FlCinuw ![]() ### Infos Pratiques * Les 15, 17 & 18 février à 14h30 (représentations scolaires) * Les 16 & 18 février à 19h * Jeudi 17 février à 10h (représentations scolaires) * Durée estimée : 1h * Le CUB

