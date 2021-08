L’Enfant Océan Théâtre Brétigny, 9 janvier 2022, Brétigny-sur-Orge.

L’Enfant Océan

du dimanche 9 janvier 2022 au mardi 11 janvier 2022 à Théâtre Brétigny

Dans une famille très pauvre du centre de la France, sept enfants (3 paires de jumeaux et le dernier, d’une taille minuscule mais à l’intelligence vive) subissent l’autorité violente et la bêtise crasse de leurs parents. Un soir, le plus jeune des frères surprend une conversation terrifiante : le père a décidé de les tuer tous. Il convainc aussitôt ses frères de s’enfuir dans la nuit. Commence alors une fugue épique et rocambolesque vers l’océan, alors que la police se lance à leur poursuite et que leur disparition fait la une des journaux. À la façon d’une enquête policière, nous reconstituons ce fait divers malicieusement inspire du Petit Poucet, les indices s’accumulent, les témoignages se recoupent, pour tenter de recomposer le fil de la fuite en avant de ces sept enfants, décidés de s’arracher à leur terrible destin. D’après le roman jeunesse de Jean-Claude Mourlevat • Mise en scène et adaptation *Frédéric Sonntag • Avec Laure Berend-Sagols, Rémi Fortin / Nino Rocher, Régis Lux / Régis Laroche, Youna Noiret, Morgane Peters • Voix off Yann Pauline Ziadé • Comédiens vidéo Florent Guyot, Fabrice Hasovic, Françoise Loreau, Sabine Moindrot Figurants vidéo Brigitte Clerc, Christelle Debret, Isabelle Geslot, Marc Geslot, Stéphane Harel, Jean Philippe Leveque, Éric Magere, Brigitte Mancel, Mélissa Nauguet, Melkir Okbi, Catherine Pothet, Éric Tutin • Création vidéo Thomas Rathier • Création musicale Paul Levis • Création lumières Manuel Desfeux • Scénographie Marc Lainé assisté d’Anouk Maugein • Costumes Hanna Sjödin • Coiffure / maquillage Pauline Bry • Construction marionnette Einat Landais • Régie générale en création Boris Van Overtveldt • Régie générale / lumières Maëlle Payonne • Régie son / vidéo Mathieu Genevois • Régie plateau Adele Bensussan • Assistanat à la mise en scène Leslie Menahem • Administration, production et diffusion Emilie Henin et Valentina Viel (Bureau Formart) Production cie AsaNIsiMAsa Coproductions et résidences le Théâtre Sénart (producteur associé), le Grand R – Scène nationale La Roche-sur-Yon, Le Grand Bleu – Scène conventionnée d’intérêt national Art, Enfance et Jeunesse, MA scène nationale – Pays de Montbéliard, la Nouvelle Scène nationale de Cergy-Pontoise & du Val d’Oise, Théâtre Théo Argence Saint-Priest, La Scène Watteau – Scène conventionnée de Nogent-sur-Marne Avec la participation artistique du Jeune théâtre national et le soutien de l’ERACM Action financée par la Région Île-de-France Avec le soutien de la Mairie de Paris [en savoir +](http://www.bureau-formart.org/agenda/lenfant-oncean)

Asanisimasa / Frédéric Sonntag

Théâtre Brétigny 3 Rue Henri Douard, 91220 Brétigny-sur-Orge Brétigny-sur-Orge Essonne



