L’Enfant Océan TGP,Saint-Denis, 23 octobre 2021, Saint-Denis.

L’Enfant Océan

TGP, Saint-Denis, le samedi 23 octobre à 16:00

Compagnie AsaNIsiMAsa D’APRÈS LE ROMAN DE Jean-Claude Mourlevat MISE EN SCÈNE Frédéric Sonntag Dans une famille pauvre composée de sept garçons, Yann est le petit dernier, muet, minuscule mais à l’intelligence vive. Une nuit, après avoir surpris une terrifiante conversation entre ses parents, Yann décide de quitter la ferme familiale avec ses frères et de s’enfuir en direction de l’océan. Commence alors une folle aventure où épreuves et dangers rendront la fratrie plus soudée et unie que jamais. Au gré de leurs rencontres, les indices vont s’accumuler et chacun va témoigner à sa façon de leur incroyable voyage : l’assistante sociale, le routier qui les prend en stop, le gendarme alerté de leur disparition et la boulangère qui leur offre du pain… Les différents points de vue viennent recomposer le fil de la fuite en avant de ces sept enfants bien décidés à échapper au monde violent des adultes et à leur terrible destin. Frédéric Sonntag adapte malicieusement le roman jeunesse éponyme de Jean-Claude Mourlevat, lui-même inspiré du Petit Poucet de Perrault. Conte à portée sociale autant que road-movie où l’imaginaire permet de mieux saisir le réel, le récit prend aussi la forme d’une véritable enquête policière. Sur scène, les cinq comédiens interprètent la vingtaine de personnages autour de Yann qui, pour traduire sa singularité, est incarné par une marionnette. À travers une structure polyphonique et sonore inventive, des projections vidéo ingénieuses et des éléments de décor évoluant tout au long de l’histoire, la compagnie AsaNisiMasa transforme cette petite odyssée fougueuse et poétique en une grande épopée initiatique.



TGP,Saint-Denis 59 Boulevard Jules Guesde, 93200, 93210 Saint-Denis Saint-Denis Grand Centre Ville Seine-Saint-Denis



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-23T16:00:00 2021-10-23T17:00:00