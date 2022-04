L’ENFANT NINE, 18 mai 2022, .

L’ENFANT NINE

2022-05-18 – 2022-05-18

Il était une fois une enfant qui rêvait d’aller explorer le monde extérieur, et en particulier la Grande Forêt mystérieuse, juste à côté de son village… Invoquant l’imagination débordante de son jeune public, la conteuse-chanteuse Lily Westphal tisse une aventure rocambolesque aux allures de voyage initiatique et plonge son auditoire dans un univers sonore et musical qu’elle crée en direct. À l’aide d’une machine électronique nommée « looper », elle nous emmène dans l’univers de Nine et de ses étonnants compagnons : un bébé géant, un arbre chanteur, un monstre gluant qui fait du rap…

Sous forme de conte initiatique, ce spectacle sonore et musical nous emmène dans l’univers de Nine et de ses étonnants compagnons.

Spectacle musical de 4 à 10 ans. Par la compagnie Minuscule.

Durée – 40 mn.

