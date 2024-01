L’enfant magique et le Roi dragon Spectacle musical d’ombres chinoises Théâtre Mandapa Paris, lundi 19 février 2024.

Malgré tous ses efforts pour être sage, Lo Zha, l’Enfant Magique fait des gaffes bien plus grosses que lui.

Alors, le tigre se prend une raclée, l’arrogant Roi Dragon et son fils vantard se plaignent, des fantômes se font tournebouler et le Roi des Enfers s’exaspère.

Lo Zha devra passer par bien des épreuves avant que l’Empereur de Jade lui-même ne fasse reconnaître à tous, ses vrais mérites.

Les ombres chinoises en peau de buffle, finement ciselées et colorées, sont anciennes pour la plupart, rescapées de la révolution culturelle où beaucoup furent brûlées.

Le Théâtre du Petit Miroir a présenté les grandes légendes de la Chine, en théâtre d’ombres et marionnettes depuis 1978, dans 90 pays.

C’est aussi un lieu de création et de résidence artistiques.

