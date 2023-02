L’enfant Magicien Francois Demene CAFE-THEATRE LE 57 TOULOUSE Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

L'enfant Magicien Francois Demene CAFE-THEATRE LE 57, 18 février 2023, TOULOUSE. Un spectacle à la date du 2023-02-18 à 15:00. Tarif : 12.0 à 12.0 euros. « L'enfant magicien » est un spectacle de magie jeune public qui entraine les enfants dans la propre histoire de notre magicien ! François a commencé la magie à l'âge de 8 ans, quand il a reçu sa première boite de magie ! Les bambins vont dans un premier temps découvrir le premier tour de magie que notre illusionniste a appris ! Puis, de manière dynamique et rythmée, François va enchainer les numéros avec les enfants comme assistants et apprentis magiciens ! Un spectacle participatif et moderne ! CAFE-THEATRE LE 57 TOULOUSE 57, Bld des Minimes Haute-Garonne

