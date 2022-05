L’ENFANT LE LOUP ET L’OISEAU Lens Lens Catégorie d’évènement: Lens

2022-05-22 – 2022-05-22

10 rue Henri Darras Lens Pas-de-Calais Lens Libre adaptation de Pierre et le Loup de Serge Prokofiev, retrouvons dans ce spectacle un Petit Pierre joyeux, et ignorant du danger qui le guette. Son Grand-père l’a pourtant prévenu : Petit Pierre ne va pas dans la forêt, il y a un grand loup gris qui rôde. Le Canard, l’oiseau et le chat vont eux aussi illustrer ce fameux conte musical en se chamaillant, à qui saura le mieux voler, et à qui sera attrapé Découvrez les spectacles de Marionnettes à fils du Théâtre Mariska à Lens !

contact@mariska.fr +33 3 20 79 47 03 http://www.mariska.fr/programme/

