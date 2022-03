L’enfant et l’océan Martigues Martigues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues

L’enfant et l’océan Martigues, 2 avril 2022, Martigues. L’enfant et l’océan Ferrières 19 quai Paul Doumer Martigues

2022-04-02 19:00:00 19:00:00 – 2022-04-02 20:00:00 20:00:00 Ferrières 19 quai Paul Doumer

Martigues Bouches-du-Rhône La vingtaine de personnages de l’histoire – interprétés par cinq comédiens et une marionnette – nous guident vers cet océan tant convoité. Au gré de leurs rencontres, chacun témoigne à sa façon de l’incroyable voyage de cette fratrie : de l’assistante sociale au routier qui les prend en stop, du gendarme alerté de leur disparition à la boulangère qui leur offre du pain. S’appuyant sur un dispositif vidéo ingénieux et des éléments de décor évoluant au fil de l’histoire, Frédéric Sonntag transforme cette petite odyssée géographique en grande aventure à vivre en famille ! À la façon d’une enquête policière, L’Enfant océan malicieusement inspiré du Petit Poucet nous plonge dans un fait divers où les indices s’accumulent, pour tenter de recomposer le fil de la fuite en avant de ces sept enfants… billetterie@les-salins.net +33 4 42 49 02 00 https://les-salins.net/spectacles/lenfant-ocean/ La vingtaine de personnages de l’histoire – interprétés par cinq comédiens et une marionnette – nous guident vers cet océan tant convoité. Au gré de leurs rencontres, chacun témoigne à sa façon de l’incroyable voyage de cette fratrie : de l’assistante sociale au routier qui les prend en stop, du gendarme alerté de leur disparition à la boulangère qui leur offre du pain. S’appuyant sur un dispositif vidéo ingénieux et des éléments de décor évoluant au fil de l’histoire, Frédéric Sonntag transforme cette petite odyssée géographique en grande aventure à vivre en famille ! Ferrières 19 quai Paul Doumer Martigues

