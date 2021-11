Évry Théâtre de l'Agora Essonne, Évry L’Enfant et le cacaoyer Théâtre de l’Agora Évry Catégories d’évènement: Essonne

Théâtre de l’Agora, le mercredi 26 janvier 2022 à 15:00

Antoine Pateau Mmm, un spectacle sur les origines du chocolat ! Mais que cachent les saveurs de cet irrésistible aliment ? Après La vitrine de Xibalba qui proposait à l’hiver 2019 un voyage dans l’univers du cacao depuis les Mayas jusqu’à l’ère industrielle du chocolat, Antoine Pateau aborde à nouveau, sous forme d’un spectacle cette fois, les étapes historiques de la fabrication du chocolat. Direction la Côte d’Ivoire, pour un dialogue entre Awa, une enfant qui récolte le cacao et un cacaoyer qui parle. Avec son théâtre portatif, Antoine Pateau nous régale de ses imaginatifs dessins et nous invite à une consommation responsable d’un aliment aussi ordinaire qu’il est précieux.

Plein tarif : 12€ / Tarif réduit : 6€

Antoine Pateau aborde les étapes historiques de la fabrication d’un irrésistible aliment… Le chocolat ! Théâtre de l’Agora Place de l’Agora Évry-Courcouronnes Évry Essonne

2022-01-26T15:00:00 2022-01-26T15:45:00

Catégories d'évènement: Essonne, Évry
Lieu Théâtre de l'Agora Adresse Place de l'Agora Évry-Courcouronnes Ville Évry