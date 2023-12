L’enfant écoute avec son corps Fonds Patrimonial Heure joyeuse Paris, 18 janvier 2024, Paris.

Le jeudi 18 janvier 2024

de 19h00 à 21h00

.Public adolescents adultes. A partir de 8 ans. gratuit

Réservation par mail à

bibliotheque.heurejoyeuse-patrimoine@paris.fr

Conférence dialoguée tout public entre Monique Busquet, psychomotricienne, et Stéphane Boulanger, lecteur de L.I.R.E

Le tout-petit écoute et rencontre le livre de tout son

corps. Toute sa sensorialité est au service de la découverte de son

environnement : audition, tact, vision, kinesthésie. Ses antennes

sont grandes ouvertes autant sur l’extérieur que sur ses ressentis corporels

internes. Sensations, émotions, mouvements et interactions sont intimement

liés.

La lecture, les mots, les voix sonnent et résonnent aux

oreilles du tout-petit. Celui-ci est touché par la langue, par sa musicalité,

par ses vibrations. Il en perçoit les émotions, les intentions, le

sens. Traversé et ému par ce vivant, il est touché et touche à son tour,

il entend et s’exprime, il reçoit et donne. Il est ainsi mis en mouvement dans

une rencontre corporelle avec le monde, l’autre et le livre.

Avec Monique Busquet, psychomotricienne, formatrice

petite enfance, auteure et chroniqueuse pour Les pros de la petite enfance. 1er

site d’information pour les professionnels de la petite enfance.

Lecture d’observations en dialogue et en échos par Stéphane

Boulanger, éducateur de jeunes enfants, lecteur et formateur pour l’association L.I.R.E.

Cette rencontre est organisée à l’occasion des Nuits de la

lecture et s’inscrit dans le cadre de l’exposition À

hauteur de bébé : chemine parmi les livres avec Lucie Félix, organisée par

les bibliothèques de la Ville de Paris. Elle est le fruit d’un partenariat

entre la médiathèque Françoise Sagan et l’Agence quand les livres relient.

Fonds Patrimonial Heure joyeuse 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris

Contact : bibliotheque.heurejoyeuse-patrimoine@paris.fr

© Louise Oligny – Agence quand les livres relient