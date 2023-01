« L’enfant des origines » Arçais, 20 janvier 2023, Arçais Arçais.

« L’enfant des origines »

L’ENFANT DES ORIGINES conte écrit, illustré et interprété par Anata Benning –

Pour petits et grands.

« A l’origine des temps, il y avait la Terre et le Soleil …. puis vint l’Enfant…

C’est ainsi que tout a commencé… Ensemble, venons ouvrir le livre secret du commencement

au travers ce conte vivant et sensible. »

Source : association A teurtous

+33 6 65 45 97 34

A teurtous association

