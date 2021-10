L’Enfant d’éléphant, d’après Rudyard Kipling Théâtre Centre Mandapa, 24 novembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le mercredi 24 novembre 2021

de 14h30 à 15h30

payant

Cette adaptation musicale du conte de Kipling met l’accent sur le thème de la violence et de la sérénité… Les enfants sont amenés à comprendre que la curiosité et la connaissance, que la communication verbale plutôt que la brutalité, nous permettent de mieux vivre ensemble.

Au début, les éléphants n’avaient pas de trompe. Leur nez était un petit bout de nez. Jusqu’à ce qu’un nouvel éléphant, un enfant d’éléphant, demande : « qu’est-ce qu’il mange, le crocodile, pour son dîner ? »

Sur un ton burlesque, Kipling nous transporte chez les grands animaux d’Afrique pour raconter la différence et la curiosité, mais aussi la violence et la paix.

Ici, dans la famille de l’éléphant, on ne sait répondre aux questions que par des coups et des raclées. La violence est le lot quotidien de notre héros. Mais sa curiosité, ainsi qu’une drôle aventure initiatique, vont le rendre plus fort. Tellement fort qu’il rendra au centuple les coups qu’il a reçus. Dès lors, les personnages de l’histoire comprendront que taper n’est pas la solution, qu’on finit par croiser quelqu’un qui vous tape plus fort, et qu’il vaut mieux apprendre à répondre aux questions…

Plus d’informations : http://cie-embarcadere.org/jeune-public/lenfant-delephant/

Théâtre Centre Mandapa 6 rue Wurtz Paris 75013

6 : Corvisart (388m) 6 : Glacière (440m)



Contact :Compagnie théâtrale l’Embarcadère cie.embarcadere@gmail.com https://cie-embracadere.org https://facebook.com/cie.embarcadere 0145899900 reservations@centre-mandapa.fr

Date complète :

© Pascal Henry