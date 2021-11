L’enfant au grelot Auditorium Claude Debussy,Conservatoire à rayonnement régional de Versailles Grand Parc, 14 décembre 2021, Versailles.

L’enfant au grelot

Auditorium Claude Debussy, Conservatoire à rayonnement régional de Versailles Grand Parc, le mardi 14 décembre à 19:00

_Après une tempête de neige, un bébé abandonné est retrouvé par un facteur au milieu de la forêt. Il tient, serré dans sa main, un curieux grelot._ _L’enfant, Charlie, grandit dans un petit orphelinat en compagnie de six autres garçons. Il se confie souvent à son grelot fétiche et essaie de percer_ _le mystère de ses origines. Quelques jours avant Noël, Charlie accompagne le facteur, son meilleur ami, qui doit apporter les lettres au Père Noël…_ Les élèves collégiens des orchestres des classes à horaires aménagés accompagnent L’enfant au grelot, très récompensé court métrage d’animation de Jacques-Rémy Girerd. Ce ciné-concert est le fruit d’un travail de préparation et d’initiation à la musique de films avec le compositeur Serge Besset. Improvisations, illustrations et détournements d’images par la musique sont autant de processus d’invention et d’écriture qui sont présentés au public en première partie. Conception et direction : François Feuillette.

Entrée gratuite sur réservation (lien à venir) et présentation du pass sanitaire

Ciné-concert et improvisations

Auditorium Claude Debussy,Conservatoire à rayonnement régional de Versailles Grand Parc 24 Rue de la Chancellerie, 78000 Versailles Versailles Saint-Louis Yvelines



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-14T19:00:00 2021-12-14T20:30:00