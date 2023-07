« L’enfance, un terrain de jeu pour l’actrice » – Studio des actrices, au Théâtre de La Commune ! Théâtre de La Commune – CDN d’Aubervilliers Aubervilliers, 15 septembre 2023, Aubervilliers.

Spectacle au Théâtre de La Commune – CDN d’Aubervilliers les 15 et 16 septembre 2023.

Depuis 2021, les actrices du Studio ont choisi le territoire de

l’enfance comme sujet de recherche. L’hypothèse était que certaines

qualités propres aux enfants sont des terrains de jeux à part entière

pour les actrices, qui permettent d’exercer de nouvelles capacités de

jeu, de renouveler la pensée sur l’art de l’acteur et de l’actrice et de

mener la recherche de façon ludique.

« La première saison nous avons beaucoup observé les enfants,

dans les écoles maternelles – en classe et pendant les récréations –

supposant que nous avions à apprendre d’eux, que nous devions nous

mettre à leur école en quelque sorte. Nous avons alors inventé des

exercices à partir de certaines dispositions repérées, notamment

l’invention langagière, la plasticité et la rupture, le rapport à

l’autorité, aux règles et à la coopération.

La saison dernière, nous avons poursuivi la recherche autour de

nouveaux axes: le corps, l’imaginaire et les émotions. Toujours

éclairées par les qualités enfantines, nous nous en sommes néanmoins

progressivement éloignées pour nous concentrer davantage sur ce que

génère – la recherche sur – l’enfance pour les actrices que nous sommes.



Cette aventure de deux ans – nos découvertes, nos protocoles, nos

questionnements, nos sources fondatrices, nos joies – nous aimerions la

partager avec le public pendant ces soirées, qui seront un nouvel essai

de formalisation théâtrale de cette recherche sur l’enfance. »

Avec Marion Bottollier, Maxime Chazalet, Camille Duquesne, Émilie Hériteau, Christine Koetzel, Agathe Paysant et Émilie Prévosteau

→ Les deux soirées de recherche seront suivies d’un échange avec l’équipe artistique

Théâtre de La Commune – CDN d’Aubervilliers 2 rue Edouard Poisson 93300 Aubervilliers

