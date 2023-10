L’enfance retrouvée : une exposition pour le centenaire de Bambi Espace Chapon Paris, 17 octobre 2023, Paris.

Du mardi 17 octobre 2023 au dimanche 22 octobre 2023 :

dimanche

de 11h00 à 18h00

mercredi, jeudi, samedi

de 11h00 à 20h00

mardi, vendredi

de 11h00 à 21h00

.Tout public. gratuit

Entrée Libre

Michaël Cailloux : L’enfance retrouvée, du mardi 17 au dimanche 22 octobre, s’affiche comme une expérience unique empreinte d’art et de poésie, dépassant les limites conventionnelles de l’exposition, avec la célébration du centenaire de Bambi.

Michaël Cailloux saisit l’opportunité du centenaire du livre Bambi avec la parution de son nouvel ouvrage Bambi : la véritable histoire,

une adaptation touchante du roman original de Felix Salten paru

initialement en 1923*. Tel un voyage artistique envoûtant, l’exposition

nous invite ainsi à explorer la nature énigmatique du temps qui

s’échappe. Passé maître dans l’art des dimensions créatives multiples et

inspiré par cette narration profonde de Salten, Michaël Cailloux

présente un éventail de formes artistiques fortes, créant un univers

singulier qui lui est propre. Il navigue des gravures à l’eau-forte

ciselées aux bijoux muraux intrigants, des dessins originaux à la plume

noire aux tirages d’art débordant de couleurs. Avec son répertoire riche

de références artistiques et historiques, du XVIIe siècle à l’Art

Nouveau, jouant avec des techniques emblématiques – des plus anciennes

aux plus actuelles -, l’artiste nous transporte avec aisance à travers

les sphères temporelles. Il nous offre l’opportunité et le plaisir de

redécouvrir le parfum envoûtant de notre propre enfance, cette madeleine

proustienne insaisissable.

*Bambi, le roman emblématique de Félix Salten, va captiver

les lecteurs avec son histoire intemporelle et sa pertinence

contemporaine. Publié pour la première fois en 1923, ce récit poétique

et profond a su transcender les décennies et conserve toute sa

modernité, offrant des réflexions et des leçons précieuses à notre

époque. Les thèmes explorés dans le roman, tels que la relation entre

l’homme et la nature, la vulnérabilité de la jeunesse et la fragilité de

l’équilibre écologique, résonnent profondément avec les préoccupations

contemporaines.

Espace Chapon 17, rue Chapon 75003 Paris

Contact : https://www.nathaliebereau.com/michael-cailloux-lenfance-retrouvee/ +33679712644

Michaël Cailloux Michaël Cailloux : L’enfance retrouvée