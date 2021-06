Brioude Brioude Brioude, Haute-Loire L’Enfance Inaltérable – Eric-Emmanuel SCHMITT et Nicolas STAVY Brioude Brioude Catégories d’évènement: Brioude

le vendredi 25 juin à 20:30

Mon enfance demeure inalterable dit Éric‑Emmanuel Schmitt dont de nombreux romans sont racontés par un jeune héros. Non seulement iI aime faire parler l’enfance, mais il cultive volontairement « l’esprit d’enfance », cette faculté de s’étonner, de s’émerveiller et de questionner le mystère tout en se lovant en lui. Devant le public, l’auteur lira ou récitera des textes empruntés à ses livres et nous emportera dans sa vie avec Mozart. Faisant écho par la musique, Nicolas Stavy, grand pianiste qui partage souvent la scène avec Eric-Emmanuel Schmitt, interprétera des œuvres de Mozart, Chopin, Haydn, et Liszt. À l’issue du concert, Eric Emmanuel Schmitt participera à une séquence de signature de ses livres.

tarif plein =25 € tarif réduit:18 € tarif ado: 5 €

Accompagné au piano sur Haydn, Chopin et Mozart, Eric Emmanuel SCHMITT lit et interprète des extraits de ses livres sur le thème de l’Enfance Inaltérable. Brioude basilique saint Julien Brioude Haute-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-25T20:30:00 2021-06-25T22:00:00

