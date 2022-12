L’Enfance, Frontière du Rêve Bibliothèque Saint-Simon Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

L’Enfance, Frontière du Rêve Bibliothèque Saint-Simon, 16 mars 2023, Paris. Le jeudi 16 mars 2023

de 19h00 à 20h15

. gratuit auprès des bibliothécaires « L’Enfance » vue par Baudelaire, Verlaine et Rimbaud Morceaux choisis autour de l’Enfance dans la poésie et la prose de Baudelaire, Verlaine et Rimbaud. La Compagnie Clarance vous emmène très loin, aux frontières de vos rêves d’enfant, en ponctuant ce voyage de musique, petit accordéon et chansons. Avec Susanne Schmidt et Sophie Gubri. Bibliothèque Saint-Simon 116 rue de Grenelle (Mairie du 7e arrondissement, porte D dans la cour) 75007 Paris Contact : 0153587640 bibliotheque.saint-simon@paris.fr

tableau VR

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Bibliothèque Saint-Simon Adresse 116 rue de Grenelle (Mairie du 7e arrondissement, porte D dans la cour) Ville Paris lieuville Bibliothèque Saint-Simon Paris Departement Paris

Bibliothèque Saint-Simon Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

L’Enfance, Frontière du Rêve Bibliothèque Saint-Simon 2023-03-16 was last modified: by L’Enfance, Frontière du Rêve Bibliothèque Saint-Simon Bibliothèque Saint-Simon 16 mars 2023 Bibliothèque Saint-Simon Paris Paris

Paris Paris