du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Mairie de Malo-les-Bains

Une exposition qui revient sur les grandes étapes de la jeunesse de Charles de Gaulle : de sa naissance à Lille, à la fin de sa formation d’officier à l’Ecole Spéciale Militaire de Saint-Cyr. Les différents panneaux et focus permettent de mieux comprendre l’environnement familial dans lequel il a grandi et l’importance des valeurs transmises comme socle de son éducation. L’exposition met également en lumière son fort ancrage dans le Nord. Une exposition qui revient sur les grandes étapes de la jeunesse de Charles de Gaulle : de sa naissance à Lille, à la fin de sa formation d’officier à l’Ecole Spéciale Militaire de Saint-Cyr. Mairie de Malo-les-Bains Place Ferdinand Schipman 59240 Dunkerque Dunkerque Dunkerque Nord

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

Lieu Mairie de Malo-les-Bains Adresse Place Ferdinand Schipman 59240 Dunkerque Ville Dunkerque