L’Enfance du Christ de Berlioz – Saison ONPL Cité des Congrès, 14 décembre 2022, Nantes.

2022-12-14

Horaire : 20:30 22:00

Gratuit : non 7 € à 36 € BILLETTERIES places à l’unité à partir du 1er juin 2022 :- onpl.fr- à la Cité des Congrès, 7 rue de Valmy à Nantes, 02 51 25 29 29 (lundi 14h à 18h, mardi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h – fermée du 1er au 15/8/22)- 1h avant l’ouverture de la salle, sous réserve du nombre de places disponibles.

L’Enfance du Christ de Berlioz avec quatre chanteurs lyriques et le Choeur de l’ONPL Concert – Saison de l’Orchestre National des Pays de la Loire. Programme : Hector Berlioz (1803-1869) : L’Enfance du Christ Isabelle Druet, mezzo-soprano / Julien Behr, ténor / Jean-Sébastien Bou, baryton / Nicolas Courjal, basseChœur de l’ONPL – Valérie Fayet, cheffe de chœur Hervé Niquet, direction Créée en 1854 à Paris, L’Enfance du Christ est une œuvre fascinante, initialement signée de la main d’un certain Pierre Ducré, personnage fictif que Berlioz, malicieusement, imagine maître de musique de la Sainte-Chapelle de Paris au 17e siècle. Dans cette œuvre qui raconte le voyage de la Sainte-Famille, le compositeur se souvient des noëls de son enfance dont il restitue le caractère intime. La musique simple et doucement radieuse, accompagnée des voix des chanteurs du Chœur de l’ONPL et des solistes, dépeint aussi bien la grandeur du roi Hérode que la naissance dans une étable d’un enfant promis à un prodigieux destin. L’Enfance du Christ, l’une des partitions les plus touchantes de Berlioz, signe ici les retrouvailles de l’Orchestre National des Pays de la Loire et du chef d’orchestre Hervé Niquet, spécialiste reconnu du répertoire français. Durée : 1h30

Cité des Congrès Centre-ville Nantes 44000

02 51 88 20 00 https://lacite-nantes.fr/ 02 51 25 29 29 https://onpl.fr