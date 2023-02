L’enfance dans l’art Médiathèque Les Carmes Pertuis Catégories d’Évènement: Pertuis

Vaucluse L’enfant dans l’art apparaît tardivement comme sujet seul dans la peinture, s’il ne représente pas le Christ ou le dauphin appelé à régner. C’est au 18ème siècle qu’avec la naissance de l’intime on voit le triomphe du sentiment familial. Greuze, Boilly, Millet s’emparent de visages juvéniles, associés aux jeux et préoccupations morales du temps. À travers la peinture, la sculpture et la photographie Tatiana Bailleul, guide-conférencière, retrace l’histoire de cette quête de la représentation de la figure de l’enfant du 18ème à nos jours.



