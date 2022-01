L’enfance à l’œuvre – Les Tréteaux de France – Robin Renucci Le Nouveau Théâtre Châtellerault Catégories d’évènement: Châtellerault

Le Nouveau Théâtre, le dimanche 20 mars à 17:00

Robin Renucci sonde le mystère de la création artistique, plus exactement de ce qui fonde une vocation d’artiste. En parcourant les textes de Paul Valéry, Marcel Proust, Romain Gary et Arthur Rimbaud, il explore les chemins qui conduisent l’homme vers son destin d’artiste. L’un deviendra musicien, l’autre romancier ou poète, dans quels évènements de l’enfance cette vocation va-t-elle prendre sa source ? Désirs de jeunesse, promesses de l’avenir, amour inconditionnel d’une mère, premiers émois… Dans une confidence partagée, Robin Renucci parcourt un kaléidoscope de souvenirs aux couleurs changeantes. Les rêveries de l’enfance voyagent grâce aux œuvres de Schubert, Tchaïkovski, Schumann… interprétées au piano par Nicolas Stavy. Dans une scénographie très sobre, propice à la rêverie, nuances et délicatesses caractérisent ce récital poétique, puzzle complexe entre musique et littérature. Saison culturelle des 3T scène conventionnée de Châtellerault Pass vaccinal obligatoire à partir de 18 ans (ces règles sont valables à la publication de cet article et soumises à l’évolution des règles en vigueur le jour de l’événement)

Tarif: 6/19/24€

Temps suspendu au cœur du royaume perdu de l'enfance

2022-03-20T17:00:00 2022-03-20T18:15:00

