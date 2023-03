L’Enfance à l’Œuvre La Criée – Théâtre National de Marseille, 15 juin 2023, Marseille 7e Arrondissement .

L’Enfance à l’Œuvre

2023-06-15 20:00:00 20:00:00 – 2023-06-17

Marseille 7e Arrondissement

Bouches-du-Rhône

EUR 6 13 Robin Renucci, accompagné au piano par Nicolas Stavy, offre une plongée au cœur de l’enfance, un récital poétique tout en nuance et délicatesse.



Qu’est-ce qui, dans l’enfance, forge l’inspiration et amène la création ?

Comment, pour reprendre l’expression de Marcel Proust, les « hautes et fines enclaves du passé » surgissent, élèvent et éclairent ? Comment, dans le noyau des émotions intenses de l’enfance, cette période de lait et d’encre, se dessine une vocation ?

Ce sont ces questions, soutenues par l’intense travail artistique de Marcel Proust, Romain Gary, Arthur Rimbaud ou Paul Valéry que Robin Renucci souhaite faire entendre. Par la dynamique du rapprochement des œuvres et le dialogue avec le piano de Nicolas Stavy, il donne à percevoir, au-delà de l’art du détail, ces sensations minutieusement observées et exprimées et invite les spectateurs à revoir en eux-mêmes le travail invisible qui nous fait humains : l’aspiration au rêve, le désir de l’inouï.



« L’Enfance à l’oeuvre commence par le rêve. D’abord parce qu’il est nécessaire à l’élévation de l’enfant et ensuite parce qu’il est peu permis. Pour s’ouvrir à l’art et à la poésie, il faudrait qu’on puisse rêver, s’ennuyer, paresser. Mais nos sociétés sont tellement empreintes de pulsions, du tout, tout de suite que le désir est mis à l’écart. »

Robin Renucci



« Nicolas Stavy impose un ton éminemment personnel, subjectif, dense et intimidant : une interprétation de l’extrême »

Concertonet



Un spectacle de Robin Renucci et Nicolas Stavy

Avec Robin Renucci et Nicolas Stavy au piano



Recueil de textes de Romain Gary, Marcel Proust, Arthur Rimbaud et Paul Valéry Musique César Franck, Sergueï Rachmaninov, Franz Schubert, Robert Schumann, Alexandre Scriabine et Piotr Ilitch Tchaïkovski



Scénographie Samuel Poncet, collaboration artistique Nicolas Kerszenbaum, travail corporel Nicolas Martel,Lumières et régie générale Éric Proust et régie Plateau Larbi Guermar



Production Tréteaux de France – Centre dramatique national

Diffusion La Criée – Théâtre national de Marseille

Un spectacle de Robin Renucci et Nicolas Stavy.

