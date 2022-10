L’énergie positive des Dieux – Laetitia Moller Châtelaudren-Plouagat Châtelaudren-Plouagat Catégories d’évènement: Châtelaudren-Plouagat

Ctes-d'Armor

L’énergie positive des Dieux – Laetitia Moller Châtelaudren-Plouagat, 22 novembre 2022, Châtelaudren-Plouagat. L’énergie positive des Dieux – Laetitia Moller

2 Rue du Maillet Le Petit Echo de la Mode Châtelaudren-Plouagat Ctes-d’Armor Le Petit Echo de la Mode 2 Rue du Maillet

2022-11-22 – 2022-11-22

Le Petit Echo de la Mode 2 Rue du Maillet

Châtelaudren-Plouagat

Ctes-d’Armor Projection dans le cadre du Mois du film documentaire

Leur musique est une déferlante de rock électrique. Leurs textes assènent une poésie sauvage. Accompagnés de quatre musiciens, Stanislas, Yohann, Aurélien et Kevin sont les chanteurs du groupe Astéréotypie. Issus d’un institut édicoéducatif accueillant de jeunes autistes, ils dévoilent sur scène leurs univers détonants, encouragés par un éducateur plus passionné d’art brut que de techniques éducatives. Leur aventure collective est un cri de liberté. Tout public à partir de 12 ans. Durée : 1h10 5€ (Paiement en espèces ou chèques)

“ Le rock n’est pas mort ! Il est en vie et en colère ! ” Chantal Lian, Champs-Élysées Film Festival

Prix du public Festival Rock This Town, 2022

Meilleur long-métrage indépendant français Champs Élysées Film Festival, 2021 lpem@leffarmor.fr +33 2 96 79 26 40 http://www.petit-echo-mode.fr/agenda/lenergie-positive-des-dieux-laetitia-moller/ Le Petit Echo de la Mode 2 Rue du Maillet Châtelaudren-Plouagat

dernière mise à jour : 2022-10-20 par

Détails Catégories d’évènement: Châtelaudren-Plouagat, Ctes-d'Armor Autres Lieu Châtelaudren-Plouagat Adresse Châtelaudren-Plouagat Ctes-d'Armor Le Petit Echo de la Mode 2 Rue du Maillet Ville Châtelaudren-Plouagat lieuville Le Petit Echo de la Mode 2 Rue du Maillet Châtelaudren-Plouagat Departement Ctes-d'Armor

L’énergie positive des Dieux – Laetitia Moller Châtelaudren-Plouagat 2022-11-22 was last modified: by L’énergie positive des Dieux – Laetitia Moller Châtelaudren-Plouagat Châtelaudren-Plouagat 22 novembre 2022 2 Rue du Maillet Le Petit Echo de la Mode Châtelaudren-Plouagat Ctes-d'Armor Châtelaudren-Plouagat Ctes-d'Armor

Châtelaudren-Plouagat Ctes-d'Armor