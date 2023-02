L’énergie positive des dieux- documentaire Brasserie Kerampont Lannion Lannion Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Cotes-d’Armor Lannion Restauration de Vélibillig suivie de la projection du documentaire “l’énergie positive des Dieux” de Sandra Moller (70 min) à 21h. Organisée par 20 000 docs sur la Terre.

Sous les lumières artificielles d’une scène, le groupe Astéréotypie se produit, en tournée avec son album L’Énergie positive des dieux. Leur musique est une déferlante de rock électrique. Leurs textes assènent une poésie sauvage. Accompagnés de quatre musiciens, Stanislas, Yohann, Aurélien et Kevin sont les chanteurs du groupe. Issus d’un institut médico-éducatif accueillant de jeunes autistes, ils dévoilent sur scène leurs univers détonants, encouragés par Christophe, un éducateur plus passionné d’art brut que de techniques éducatives. Ils ont une vingtaine d’années, une présence scénique et un style singulier. Ils soufflent le vent et hurlent la colère. brasseriekerampont@gmail.com Brasserie Kerampont 2 hent koz montroulez Lannion

