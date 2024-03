L’énergie positive des dieux de Laetitia Møller : projection / rencontre Médiathèque Marguerite Duras Paris, jeudi 6 juin 2024.

Le jeudi 06 juin 2024

de 19h30 à 22h00

.Public adultes. gratuit

Projection en partenariat avec Périphérie, en présence de Laetitia Møller, réalisatrice.

Le film

2021, 70 mn. FRANCE

Leur musique est une déferlante de rock électrique. Leurs

textes assènent une poésie sauvage. Accompagnés de quatre musiciens, Stanislas,

Yohann, Aurélien et Kevin sont les chanteurs du groupe Astéréotypie. Issus d’un

institut médico-éducatif accueillant de jeunes autistes, ils dévoilent sur

scène leurs univers détonants, encouragés par Christophe, un éducateur plus

passionné d’art brut que de techniques éducatives. Leur aventure collective est

un cri de liberté.

PRODUCTION

Les Films du Bilboquet (Mathilde Raczymow)

L’association Périphérie

Périphérie soutient la création et la diffusion du cinéma documentaire depuis 1983. Installée en Seine-Saint-Denis, l’association a été créée par deux cinéastes, Jean-Patrick Lebel et Claudine Bories. Dès l’origine, son action a consisté à soutenir la création par l’intermédiaire d’une aide en industrie et en moyens techniques.

Aujourd’hui, Périphérie accompagne des projets documentaires depuis la mise en production jusqu’à la diffusion. Nous accueillons chaque année une dizaine de films en résidence de montage et nous organisons des séances et des rencontres autour d’œuvres patrimoniales ou contemporaines, notamment lors des Rencontres du cinéma documentaire, notre rendez-vous annuel. Nous développons également des ateliers pédagogiques et des formations pour un public professionnel et/ou amateur.

Ce travail se fait en étroite collaboration avec les salles de cinémas qui nous semblent être le lieu le plus adapté à la réception des films documentaires.

Périphérie c’est aussi un centre de ressources et un lieu de rencontres où se confrontent de multiples expériences de vie, de travail et de création.

Pour en savoir plus, le site de l’association.

Médiathèque Marguerite Duras 115, rue de Bagnolet 75020

Contact : https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-duras-1752 +33155254910 mediatheque.marguerite-duras@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras/ https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras/

Périphérie