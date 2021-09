Villeneuve-d'Ascq Forum des Sciences Nord, Villeneuve-d'Ascq L’énergie des étoiles Forum des Sciences Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq

L’énergie des étoiles Forum des Sciences, 4 septembre 2021, Villeneuve-d'Ascq. L’énergie des étoiles

du samedi 4 septembre au mercredi 29 juin 2022 à Forum des Sciences

Comment les étoiles font-elles pour briller aussi longtemps ? Cette énigme de l’énergie stellaire a tenu en haleine des générations de scientifiques ! D’où vient l’énergie des étoiles ? Comment se transfère-t-elle du centre vers la surface ? Quelles en sont les incidences sur les planètes environnantes ? Maintenant que les astronomes en comprennent les mécanismes, d’ambitieux projets espèrent la reproduire sur Terre comme source d’énergie quasi-inépuisable. Le Forum départemental des sciences vous invite à plonger au cœur des étoiles et à découvrir le secret de leur longévité. En accès libre, mais uniquement si vous avez réservé et assisté à une animation dans l’un de nos espaces de médiation.

sur inscription

Son origine, sa nature et ses effets – Pour tout public dès 9 ans Forum des Sciences 1 Place de l’Hôtel-de-Ville, 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord

