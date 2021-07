L’energetique Rives-en-Seine, 19 juillet 2021-19 juillet 2021, Rives-en-Seine.

L’energetique 2021-07-19 14:00:00 14:00:00 – 2021-07-19 17:00:00 17:00:00

Rives-en-Seine Seine-Maritime

Aidés d’exercices et de méditations, vous pourrez laisser les tensions et émotions bloquées s’évanouir et vous reconnecter à votre vraie nature et à l’énergie des arbres.

Aidés d’exercices et de méditations, vous pourrez laisser les tensions et émotions bloquées s’évanouir et vous reconnecter à votre vraie nature et à l’énergie des arbres.

Aidés d’exercices et de méditations, vous pourrez laisser les tensions et émotions bloquées s’évanouir et vous reconnecter à votre vraie nature et à l’énergie des arbres.

dernière mise à jour : 2021-07-15 par