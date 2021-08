Quimperlé Chapelle des Ursulines Finistère, Quimperlé L’endroit & les mots – Rendre au public ce que la ville a de plus secret. Chapelle des Ursulines Quimperlé Catégories d’évènement: Finistère

L’endroit & les mots – Rendre au public ce que la ville a de plus secret. Chapelle des Ursulines, 18 septembre 2021, Quimperlé. L’endroit & les mots – Rendre au public ce que la ville a de plus secret.

le samedi 18 septembre à Chapelle des Ursulines Gratuité pour tous / Pour plus d’informations sur la localisation des spectacles, contactez :

L’Association La Chose Publique s’emparera du Cloître des Ursulines et de la Place des Halles au travers de petites histoires récoltées et restituées en scènes interprétées par des comédiens. Chapelle des Ursulines Avenue Jules Ferry, 29300 Quimperlé Quimperlé Finistère

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T15:20:00;2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T17:20:00;2021-09-18T20:00:00 2021-09-18T20:20:00

