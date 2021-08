L’endroit & les mots Halle Hervo, 19 septembre 2021, Quimperlé.

le dimanche 19 septembre à Halle Hervo

L’endroit et les mots / Rendre au public ce que la ville a de plus secret. Lors des Journées Européennes du Patrimoine, _La Chose Publique_ s’emparera du Cloître des Ursulines et de la Place des Halles au travers de petites histoires récoltées et restituées en scène interprétées par des comédiens amateurs et professionnels.

Gratuité pour tous / Pour plus d’informations sur la localisation des spectacles, contact par tel ou mail :

Halle Hervo Place Hervo, 29300, Quimperlé Quimperlé Finistère



