Concert de Romain Lemire au Château de Floiras à Saint-Laurent-Lolmie Château de Floiras, 17 août 2023, Lendou-en-Quercy.

Romain Lemire poursuit sa flânerie dans le paysage de la chanson avec « Monument aux Vivants », un album sans artifice, au plus près de lui-même. Les premiers mots donnent la tonalité de l’ensemble. Un mélange de lucidité sereine et d’humour teinté de délicatesse, une forme qui hisse la douceur en étendard et, toujours à portée de voix, le sourire comme un voile de pudeur. Sur le fond, un refus permanent du cynisme tout autant que de la superficialité et un regard sur la vie toujours orienté du côté de la lumière […]

Sur scène, Romain Lemire s’accompagne principalement au piano, mais aussi au ukulélé pour trois chansons. On se dit bonjour et au revoir avec la légèreté des bulles de savon sonores du componium, petite boîte à musique à ruban percé vissé sur son trépied, comme un petit personnage traversé par ses rêves.

En cas d’intempérie, repli à la salle des fêtes de Saint-Laurent-Lolmie.

2023-08-17 à 21:00:00 ; fin : 2023-08-17 . 14 EUR.

Château de Floiras

Lendou-en-Quercy 46800 Lot Occitanie



Romain Lemire continues his stroll in the landscape of the song with « Monument aux Vivants », an album without artifice, closer to himself. The first words give the tone of the whole. A mixture of serene lucidity and humor tinged with delicacy, a form that hoists gentleness as a banner and, always within earshot, a smile as a veil of modesty. On the bottom, a permanent refusal of cynicism as much as of superficiality and a glance on the life always directed on the side of the light […]

On stage, Romain Lemire is mainly accompanied by the piano, but also by the ukulele for three songs. We say hello and goodbye with the lightness of the soap bubbles of the componium, a small music box with a pierced ribbon screwed on its tripod, like a small character crossed by his dreams.

In case of bad weather, the concert will be held at the Saint-Laurent-Lolmie village hall

Romain Lemire prosigue su paseo por el paisaje de la canción de autor con « Monument aux Vivants », un álbum sin artificios, lo más cerca posible de sí mismo. Las primeras palabras marcan la pauta del conjunto. Una mezcla de lucidez serena y humor teñido de delicadeza, una forma que enarbola la dulzura como estandarte y, siempre al alcance del oído, una sonrisa como velo de modestia. En cuanto al contenido, un rechazo permanente del cinismo tanto como de la superficialidad y una visión de la vida siempre orientada hacia la luz […]

En el escenario, Romain Lemire se acompaña principalmente del piano, pero también del ukelele para tres canciones. Saludamos y nos despedimos con la ligereza de las pompas de jabón del componium, una pequeña caja de música con una cinta perforada atornillada a su trípode, como un pequeño personaje atravesado por sus sueños.

En caso de mal tiempo, la sala de fiestas de Saint-Laurent-Lolmie servirá de reserva

Romain Lemire setzt seinen Streifzug durch die Chansonlandschaft mit « Monument aux Vivants » fort, einem ungekünstelten Album, das sich selbst am nächsten ist. Die ersten Worte geben die Tonalität des Ganzen vor. Eine Mischung aus heiterer Klarheit und zart gefärbtem Humor, eine Form, die die Sanftheit als Fahne hisst und, immer in Hörweite, das Lächeln wie einen Schleier der Scham. Der Inhalt ist eine ständige Ablehnung von Zynismus und Oberflächlichkeit und ein Blick auf das Leben, der immer auf die Seite des Lichts gerichtet ist […]

Auf der Bühne begleitet sich Romain Lemire hauptsächlich am Klavier, bei drei Liedern aber auch an der Ukulele. Man begrüßt und verabschiedet sich mit der Leichtigkeit der klingenden Seifenblasen des Componiums, einer kleinen Spieluhr mit durchlöchertem Band, die auf ihr Stativ geschraubt ist, wie eine kleine Figur, die von ihren Träumen durchzogen wird.

Bei schlechtem Wetter Ausweichen in den Festsaal von Saint-Laurent-Lolmie

