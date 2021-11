L’endormi Salle polyvalente, 14 janvier 2022, Langogne.

L’endormi

Salle polyvalente, le vendredi 14 janvier 2022 à 20:30

« L’ endormi » est un récit rap contemporain pour la jeunesse et toute la famille. Une ode à la vie qui raconte l’histoire de Victoire, 10 ans et de son frère Isaac, 15 ans, qui se repose, il paraît… Isaac c’est le boss du quartier, celui qui cogne et ne rate jamais sa cible. Joséphine c’est la mamie câline de Victoire et d’Isaac, celle avec qui ils regardent des vieux films. Jusqu’ici tout va à peu près bien. Mais depuis quelques jours il paraît qu’Isaac se repose. Les bastons ça épuise pense Victoire mais Victoire ne sait pas que son frère est entre la vie et la mort, la dernière baston a mal tourné. La genèse de « L’endormi » c’est un drame, un soir de novembre 2017, dans le onzième arrondissement de Paris, au pied de l’immeuble de l’auteur Sylvain Levey, un jeune garçon de 15 ans est mort poignardé par un membre d’une bande rivale. Cette mort a beaucoup marqué les habitants du quartier. Quinze ans ce n’est pas un âge pour mourir, Isaac, dans la pièce, lui ne meurt pas, il aura une deuxième chance, peut être le début d’une nouvelle vie. Le théâtre c’est rendre hommage aux morts alors cette pièce est une ode à la vie. Joséphine dit que le bonheur c’est comme les bonbons ça se partage et puis c’est tout, Victoire croit plus que tout qu’on peut changer sa vie. « L’endormi » est une collaboration entre trois artistes : Marc Nammour, du groupe La Canaille, à l’écriture des chansons, Sylvain Levey à l’écriture du récit et Valentin Durup à l’écriture de la musique. Un récit rap porté par la compagnie Hippolyte a mal au cœur, dont nous avons accueilli, il y a deux ans, le spectacle Lettres jamais écrites, qui connu un grand succès.

De 6 à 12 euros

Par la Compagnie Hippolyte a mal au coeur

Salle polyvalente langogne, salle polyvalente Langogne Lozère



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-14T20:30:00 2022-01-14T21:30:00