LENDEMAIN DE SOIREE COMEDIE DE BESANCON Besancon, vendredi 24 mai 2024.

Située quelque part entre Very Bad Trip et Le Père Noël est une ordure, Lendemain de soirée est une comédie survoltée qui ne laisse aucun répit au spectateur.Thierry et Fred devaient se rencontrer pour un rendez vous d’affaires…Jusqu’à ce que l’entrevue ne dégénère complètement.Amnésiques, nos deux fêtards se réveillent le lendemain enfermés dans l’appartement de Fred, sans téléphone et vraisemblablement accompagnés d’un invité surprise aussi dangereux qu’extravagant qui rendra leur échappée d’autant plus difficile !Si nos personnages n’ont aucun souvenir de leur nuit , leur lendemain de soirée, lui, sera inoubliable !

Tarif : 20.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-05-24 à 21:00

COMEDIE DE BESANCON 4 RUE DE LA CONVENTION 25000 Besancon 25