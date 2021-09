L’Encyclopédiste Théâtre de Chelles, 1 février 2022, Chelles.

L’Encyclopédiste

Théâtre de Chelles, le mardi 1 février 2022 à 19:00

_L’Encyclopédiste_ est le seul-en-scène d’un fervent collectionneur d’enregistrements et pratiquant de la parole qui, plutôt que de s’adonner aux démonstrations formalistes, constate en jeux et zigzags que la politique de la parole, c’est l’autre. Cheminant à travers une abondante collection de paroles enregistrées, tantôt diffusées tantôt fac-similées, l’encyclopédiste évoque et commente les phénomènes qui en constituent les architectures formelles. Entre ce que contiennent les écoutes d’enregistrements et ce qu’il décortique dans ses commentaires et analyses autodidactes des contenants, le politique, le non avoué, l’humour et la poésie se mêlent et échafaudent un boniment de passionné fantasque. Il nous vante la délectation de la répétition, l’étai fondamental que produit l’espacement, les trésors inavoués que contient le résidu. Il nous parle d’apprentissage et de perte, de regain, de goût, de la mélodie bruitiste d’un babil, du fil d’Ariane des circonvolutions d’une question un peu longue à formuler, des jeux de partage, d’assistance et de soutien d’une discussion entre amis, du serpent fabuleux et du ressac cachés dans la prosodie tempérée d’un professeur, de la fabrication sans cesse renouvelée de la conversation par la modulation d’une seule et même syllabe, de la manière dont un dialogue avec un coyote prend les atours d’une stratégie de passereau à tête couronnée. Dans ce jeu de figurations, de défigurations, de reconfigurations, L’Encyclopédiste nous entraîne au delà de nos habitudes et routines d’usagers de la parole.

l’Encyclopédie de la parole / Frédéric Danos

Théâtre de Chelles Place des Martyrs de Châteaubriant, 77500 Chelles Chelles Seine-et-Marne



