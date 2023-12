L’encre et le vin des femmes – EXPOSITION / DÉGUSTATION Ground Control Paris, 17 décembre 2023, Paris.

Le dimanche 17 décembre 2023

de 16h00 à 18h00

.Public adolescents adultes. payant

20€

Dans le cadre du marché de Noël féministe du Gang du Clito et de Merci Simone Club, viens vivre une dégustation de vins vivants autour d’une exposition de peintures intimistes à Ground Control !

L’encre et le vin des femmes, est un évènement immersif imaginé par la sommelière Charlène Montecinos et la plasticienne Julie Barranger. Autour de 5 accords de vins choisis pour leur résonance avec 5 oeuvres peintes par l’artiste, ce moment proposera un voyage sensoriel en formes, couleurs, goûts et parfums, pour faire découvrir l’implication des femmes dans le monde du vin et de l’art.

Julie et Charlène te guideront dans un hommage aux femmes créatrices dans le vin et dans l’art !

Tu viens ?



QUELQUES INFORMATIONS SUR JULIE & CHARLÈNE

– Charlène Montecinos –

Jeune sommelière, ayant enrichi son expérience par un parcours allant des caves à vin naturel en passant par la restauration gastronomique, elle créée aujourd’hui des animations autour du vin pour le grand public, afin de reconnecter cette boisson à son aspect sensoriel et de partage.

Au travers de sa passion pour le vin, Charlène voit un engagement militant pour les vins sains et respectueux de l’environnement et la parité dans le travail.

L’évènement sera porté par sa structure : Lie de vin.

Pour en savoir plus sur le travail de Charlène : https://www.instagram.com/lie___char/



– Julie Barranger –

Artiste plasticienne ayant constaté qu’il existait un grand tabou autour du sexe féminin, Julie explore les formes possibles de ce sujet, depuis plusieurs années.

Ses œuvres s’inspirent des éléments de la nature, (fleur, grottes, coquillages) et prennent aussi vie sous forme de calligrammes. Elle mène actuellement un projet d’exposition collective rassemblant plusieurs artistes qui travaillent sur ce sujet.

Pour en savoir plus sur le travail de Julie : https://www.instagram.com/vulnerables_/

Ground Control 81 rue du Charolais 75 012 Paris

Contact : https://my.weezevent.com/lencre-et-le-vin-des-femmes https://www.facebook.com/GroundControlParis/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/GroundControlParis/?locale=fr_FR https://my.weezevent.com/lencre-et-le-vin-des-femmes

Ground Control