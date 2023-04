Comédie Musicale « L’incroyable aventure de Robert » Rue du Gué de la Grange, 2 juin 2023, Lencloître.

Une rétrospective emplie d’émotion au travers de tableaux palpitants. Robert parcours sa vie, ses apprentissages, ses erreurs et ses victoires…

Saura-t-il prendre en compte les messages rencontrés lors de ses différents épisodes de vie?

Crow Family, dans cette huitième Comédie musicale, met en scène un parcours de vie dans lequel chacun peut s’identifier.

Une Comédie musicale réaliste, humaine et forte en émotions que Tchaï Vang,metteur en scène et chorégraphe, a su porter à son apogée.

La troupe vous embarquera dans un univers profond et décalé les 2,3 et 4 juin 2023 à la salle multimédia de Lencloitre..

2023-06-02 à ; fin : 2023-06-02 23:00:00. .

Rue du Gué de la Grange salle multimédia de Lencloître

Lencloître 86140 Vienne Nouvelle-Aquitaine



A retrospective filled with emotion through exciting paintings. Robert goes through his life, his learnings, his mistakes and his victories…

Will he be able to take into account the messages he has encountered during his various life episodes?

Crow Family, in this eighth musical, presents a life journey in which everyone can identify.

A realistic musical, human and strong in emotions that Tchaï Vang, director and choreographer, knew how to bring to its peak.

The troupe will take you into a deep and offbeat universe on June 2, 3 and 4, 2023 at the multimedia room of Lencloitre.

Una retrospectiva llena de emoción a través de cuadros emocionantes. Robert recorre su vida, sus aprendizajes, sus errores y sus victorias…

¿Será capaz de asimilar los mensajes que ha encontrado en sus distintos episodios vitales?

Crow Family, en este octavo musical, presenta un recorrido vital en el que todo el mundo puede identificarse.

Un musical realista, humano y emotivo que Tchaï Vang, director y coreógrafo, ha llevado a su punto culminante.

La compañía le hará viajar por un universo profundo y fuera de lo común los días 2, 3 y 4 de junio de 2023 en la sala multimedia de Lencloitre.

Ein emotionaler Rückblick mit spannenden Bildern. Robert durchläuft sein Leben, seine Lernerfahrungen, seine Fehler und seine Siege…

Kann er die Botschaften, die ihm in seinen verschiedenen Lebensepisoden begegnen, berücksichtigen?

Crow Family inszeniert in diesem achten Musical einen Lebensweg, mit dem sich jeder identifizieren kann.

Ein realistisches, menschliches und emotionales Musical, das Tchaï Vang, Regisseur und Choreograph, zu seinem Höhepunkt gebracht hat.

Die Truppe wird Sie am 2., 3. und 4. Juni 2023 in der Multimedia-Halle von Lencloitre in eine tiefgründige und schräge Welt entführen.

Mise à jour le 2023-04-03 par ACAP