TA ALANIA L’ENCHANTIER Nantes, 24 novembre 2023, Nantes.

Carrefour des cultures d’Orient et d’Occident, la Grèce offre un répertoire musical très diversifié dans lequel on trouve des influences multiples. Qu’il s’agisse des danses des îles, des mélodies d’Asie Mineure ou des airs traditionnels de tout le territoire , la richesse des rythmes et des gammes permet l’épanouissement des instruments à cordes, entre autres.

Au sein de ce patrimoine , le Rébétiko, porté par ses deux instruments emblématiques : le bouzouki et le baglama , est un chant de déracinés. Liturgie profane célébrée autour de l’amour, la drogue, l’alcool ; d’abord réprouvé et censuré, il est devenu une véritable institution et joué partout.

L’ENCHANTIER 85 boulevard Dalby, 44000 Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T20:30:00+01:00 – 2023-11-24T23:00:00+01:00

Musique grecque traditionnelle