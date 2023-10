NOT A FUCKING JUKEBOX L’ENCHANTIER Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes NOT A FUCKING JUKEBOX L’ENCHANTIER Nantes, 23 novembre 2023, Nantes. NOT A FUCKING JUKEBOX Jeudi 23 novembre, 20h30 L’ENCHANTIER Seul en scène avec une guitare acoustique, François Saumonneau revisite un paquet de tubes dans une ambiance festive.

Ceci n’est pas un karaoké…enfin presque…mais en mieux.

Le principe reste le même. De la musique, des paroles projetées, mais l’accompagnement est joué en live par François Saumonneau, guitariste/chanteur pro.

200 chansons au programme, de France Gall à Kyo en passant par Bohemian Rhapsody et ABBA.

Aucun piège, on vous donne les micros, les paroles… alors? Tu te lances?

Facebook L’ENCHANTIER 85 boulevard Dalby, 44000 Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« link »: « https://www.facebook.com/notajukebox/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-23T20:30:00+01:00 – 2023-11-23T23:00:00+01:00

2023-11-23T20:30:00+01:00 – 2023-11-23T23:00:00+01:00 Guitare acoustique Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu L'ENCHANTIER Adresse 85 boulevard Dalby, 44000 Nantes Ville Nantes Departement Loire-Atlantique Lieu Ville L'ENCHANTIER Nantes latitude longitude 47.221962;-1.530815

L'ENCHANTIER Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/