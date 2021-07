Le Mans Le Mans Le Mans, Sarthe L’ENCEINTE ROMAINE EN VISITE FLASH DE 45 MN Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Sarthe

L’ENCEINTE ROMAINE EN VISITE FLASH DE 45 MN Le Mans, 18 août 2021, Le Mans. L’ENCEINTE ROMAINE EN VISITE FLASH DE 45 MN 2021-08-18 15:15:00 – 2021-08-18 16:00:00 Rdv maison du Pilier-Rouge 43 Grande Rue

Le Mans Sarthe Parcourons les fortifications bâties à la fin du IIIe ou début du IVe siècle autour de la cité.

La richesse de ces décors est l’affirmation de la puissance retrouvée de l’Empire. 45 mn d’histoire et de patrimoine pour découvrir l’essentiel avec votre guide Martine Longin du service tourisme et patrimoine. Rdv à la maison du Pilier-Rouge.

Détails Catégories d’évènement: Le Mans, Sarthe Autres Lieu Le Mans Adresse Rdv maison du Pilier-Rouge 43 Grande Rue Ville Le Mans